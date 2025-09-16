СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке
- 16 сентября, 2025
- 14:25
Президент США Дональд Трамп вероятно, проведет встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом сообщает Geo News со ссылкой на источники.
Согласно информации, переговоры пройдут при посредничестве Катара и Саудовской Аравии. В повестку встречи планируется включить широкий круг вопросов - от последствий наводнений в Пакистане до ситуации вокруг авиаударов Израиля по Катару.
Также ожидается обсуждение отношений между Пакистаном и Индией.
Дипломатические источники уточняют, что Эр-Рияд и Доха поддерживают проведение этой встречи. Она состоится на фоне улучшения отношений между Исламабадом и Вашингтоном, особенно после эскалации конфликта между Пакистаном и Индией в мае, когда Дональд Трамп выступил посредником в заключении перемирия.
Кроме того, в воскресенье вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны подтвердили решимость укреплять двусторонние связи и расширять сотрудничество в различных областях.
Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.