СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп вероятно, проведет встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает Geo News со ссылкой на источники.

Согласно информации, переговоры пройдут при посредничестве Катара и Саудовской Аравии. В повестку встречи планируется включить широкий круг вопросов - от последствий наводнений в Пакистане до ситуации вокруг авиаударов Израиля по Катару.

Также ожидается обсуждение отношений между Пакистаном и Индией.

Дипломатические источники уточняют, что Эр-Рияд и Доха поддерживают проведение этой встречи. Она состоится на фоне улучшения отношений между Исламабадом и Вашингтоном, особенно после эскалации конфликта между Пакистаном и Индией в мае, когда Дональд Трамп выступил посредником в заключении перемирия.

Кроме того, в воскресенье вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны подтвердили решимость укреплять двусторонние связи и расширять сотрудничество в различных областях.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.