Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 18:49
    СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая

    Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По их утверждению, компания хочет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух.

    "Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем... Tesla нацелена полностью перейти на комплектующие, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух", - говорится в сообщении.

    По данным источников издания, ранее в этом году Tesla приняла решение прекратить сотрудничество с китайскими поставщиками для своих автомобилей, производимых в США: Tesla и её поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского производства деталями, произведёнными в других странах. Отмечается, что компания ускорила реализацию планов по отказу от китайских комплектующих после того, как президент США Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на китайский импорт.

    Tesla комплектующие импорт Китай
    KİV: "Tesla" öz təchizatçılarından Çində hazırlanan hissələrdən istifadəni dayandırmağı tələb edib

    Последние новости

    19:15

    Озвучены вопросы, обсужденные на встрече глав МИД стран Центральной Азии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:49

    СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая

    Другие страны
    18:33

    Производство хлопковолокна в Азербайджане увеличилось почти на 33%

    Промышленность
    18:17

    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии "Наследие будущего" в Ташкенте

    Внешняя политика
    18:16

    Число погибших из-за оползня в Индонезии достигло 11 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:01

    Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    17:53
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Центром исламской цивилизации в Ташкенте

    Внешняя политика
    17:47

    Азербайджан увеличил производство гипса и ангидрида на 14%

    Промышленность
    17:39

    КСИР заявил о наличии на танкере "Talara" несанкционированного груза

    Другие страны
    Лента новостей