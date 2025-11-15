СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая
- 15 ноября, 2025
- 18:49
Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США.
Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их утверждению, компания хочет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух.
"Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем... Tesla нацелена полностью перейти на комплектующие, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух", - говорится в сообщении.
По данным источников издания, ранее в этом году Tesla приняла решение прекратить сотрудничество с китайскими поставщиками для своих автомобилей, производимых в США: Tesla и её поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского производства деталями, произведёнными в других странах. Отмечается, что компания ускорила реализацию планов по отказу от китайских комплектующих после того, как президент США Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на китайский импорт.