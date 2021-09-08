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СМИ: Талибы попросили США разморозить 10 млрд долларов афганских госрезервов

СМИ: Талибы попросили США разморозить 10 млрд долларов афганских госрезервов Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обратилось к руководству США с просьбой предоставить новым властям страны доступ к замороженным американской стороной $10 млрд афганских госрезервов.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 18:40
СМИ: Талибы попросили США разморозить 10 млрд долларов афганских госрезервов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обратилось к руководству США с просьбой предоставить новым властям страны доступ к замороженным американской стороной 10 млрд долларов афганских госрезервов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил назначенный талибами на должность министра по делам беженцев Халилуррахман Хаккани, которого цитирует афганский телеканал Shamshad.

По его словам, талибы также попросили Вашингтон разморозить "миллиарды долларов, выделенные на восстановление Афганистана". Хаккани призвал Соединенные Штаты и ООН исключить имена лидеров "Талибана" из черных списков и восстановить отношения с движением.

В начале сентября с аналогичной просьбой к США обращался Центральный банк Афганистана, однако, по информации агентства Reuters, американцы отказались разморозить средства.

Согласно информации американских СМИ, вашингтонская администрация 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. На тот момент объем замороженных афганских госрезервов оценивался в 9,4 млрд. долларов.

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