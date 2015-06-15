СМИ: Суд ЮАР постановил арестовать президента Судана

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Высокий суд Претории (ЮАР) выдал санкцию на арест президента Судана Омара аль-Башира.

Как отмечает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее министерство информации Судана подтвердило факт отбытия аль-Башира из ЮАР на самолете в Хартум. Ожидается, что суданский лидер прибудет в Хартум в 18:30 по местному времени.

Международный уголовный суд (МУС) требовал от правительства ЮАР арестовать и выдать аль-Башира, обвиняемого в преступлениях против человечности и геноциде.

Аль-Башир является единственным действующим главой государства в Африке, экстрадиции которого добивается суд в Гааге. Несмотря на выданные международные ордера на арест, президент Судана ранее уже посещал страны, являющиеся членами МУС, но арестован не был.