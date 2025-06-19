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СМИ: США передислоцировали самолеты и корабли на Ближнем Востоке

СМИ: США передислоцировали самолеты и корабли на Ближнем Востоке Вооруженные силы США предприняли ряд шагов для защиты своих объектов на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
19 июня 2025 г. 21:48
СМИ: США передислоцировали самолеты и корабли на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США предприняли ряд шагов для защиты своих объектов на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщили телеканалу CNN источники в Минобороны США.

Согласно этим данным, с американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре были выведены все незащищенные самолеты. Спутниковые снимки подтвердили, что зона, которую они занимали ранее, сейчас пуста. Кроме того, с военно-морской базы США в Бахрейне были выведены все находившиеся там корабли.

Один из источников назвал это "разумной и превентивной мерой" в ответ на угрозы Тегерана нанести удары по американским базам и военным, если США решат присоединиться к атакам Израиля на ядерные объекты Ирана.

Куда именно были переброшены самолеты и корабли, не сообщается.

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