​СМИ: США намерены усилить свое присутствие в Европе

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Военное командование США выступило с предложением усилить ротацию американских войск в Европе, укрепив их новыми формированиями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Wall Street Journal, в Европе сейчас находятся две бригады армии США, численностью по 3,5 тысячи солдат каждая. Кроме того, непосредственно в США дислоцируется бригада, осуществляющая ротацию этих сил.

На прошедшем в выходные военном форуме в Калифорнии начальник штаба американских Сухопутных войск генерал Марк Милли предложил увеличить число бригад, предназначенных для ротации европейского контингента, а также укрепить его дополнительными формированиями - вертолетными звеньями, инженерными подразделениями и артиллерийскими бригадами. В свою очередь министр обороны США Эштон Картер заявил, что страны НАТО нуждаются в "новом сценарии" по сдерживанию России.

Как сообщает газета, командующий силами США и объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав также хотел бы видеть больше военных бригад в Европе в качестве ротационных сил. По его словам, решения по данному предложению будут сделаны "в течение двух месяцев".