СМИ: США используют аэропорты Доминиканы для борьбы с наркотрафиком

Власти Доминиканской Республики разрешили Соединенным Штатам использовать два своих главных международных аэропорта - Las Américas и San Isidro, расположенных в столичном регионе страны, в связи с визитом военного министра США Пита Хегсета.

Как передает Report, об этом сообщила доминиканская газета Diario Libre.

Так, президент центральноамериканской республики Луис Абинадер дал разрешение использовать даже зоны ограниченного доступа аэропортов для перевозки оборудования и технического персонала в связи с официальным визитом военного министра Пита Хегсета. Газета в статье под заголовком "Доминиканская Республика разрешит США использовать аэропорты San Isidro и Las Américas для борьбы с наркотрафиком" опубликовала видео, на котором запечатлен самолет ВВС США, уже находящийся в аэропорту Las Américas. В публикации отмечается, что Абинадер не конкретизировал срок действия разрешения.