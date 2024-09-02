СМИ: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро

Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида.

Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду. Судно стоимостью примерно в $13 млн на протяжении последних месяцев находилось в Доминикане. В операции участвовали в том числе сотрудники Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности при Минторге США", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. По итогам голосования, Мадуро был переизбран президентом страны (51,2% проголосовавших против 44,2% голосов в пользу его оппонента Гонсалеса).

По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Пателя, США рассматривают варианты действий для оказания давления на Мадуро, чтобы вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии.