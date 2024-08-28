СМИ: Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова.

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников газеты, эта операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" (Purple Music) прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство" "использовала Telegram для вербовки и планирования терактов".

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес.

Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС.

По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.