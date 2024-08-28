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СМИ: Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

СМИ: Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова.
Другие страны
28 августа 2024 г. 11:39
СМИ: Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников газеты, эта операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" (Purple Music) прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство" "использовала Telegram для вербовки и планирования терактов".

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес.

Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС.

По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.

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Версия на английском языке French, UAE intel agencies hacked Telegram CEO’s phone in 2017 — newspaper
Версия на азербайджанском языке Fransa və BƏƏ xüsusi xidmət orqanları 2017-ci ildə Durovun telefon kodunu sındırıb

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