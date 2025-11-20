Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    СМИ: Уиткофф удалил загадочный пост в соцсетях после публикации о "тайном плане" по Украине

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 13:06
    СМИ: Уиткофф удалил загадочный пост в соцсетях после публикации о тайном плане по Украине

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф написал загадочный пост в соцсети Х сразу после публикации материала Axios о "секретном плане" по завершению войны в Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, однако публикация была удалена с платформы спустя несколько минут.

    По данным издания, Уиткофф, вероятно, считал, что отправляет личное сообщение. В удаленном посте было написано: "Он, должно быть, получил это от К…".

    Sky News предполагает, что под "К…" Уиткофф мог иметь в виду Кирилла Дмитриева - спецпредставителя президента России.

    Ранее Axios сообщил, что США вели тайные переговоры с Россией о некоем "секретном плане" по прекращению войны в Украине. Издание отмечало, что над планом работают непосредственно Уиткофф и Дмитриев.

    KİV: ABŞ-nin xüsusi elçisi Ukrayna ilə bağlı "gizli plan" barədə sosial şəbəkədəki paylaşımını silib

