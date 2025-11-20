СМИ: Уиткофф удалил загадочный пост в соцсетях после публикации о "тайном плане" по Украине
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 13:06
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф написал загадочный пост в соцсети Х сразу после публикации материала Axios о "секретном плане" по завершению войны в Украине.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, однако публикация была удалена с платформы спустя несколько минут.
По данным издания, Уиткофф, вероятно, считал, что отправляет личное сообщение. В удаленном посте было написано: "Он, должно быть, получил это от К…".
Sky News предполагает, что под "К…" Уиткофф мог иметь в виду Кирилла Дмитриева - спецпредставителя президента России.
Ранее Axios сообщил, что США вели тайные переговоры с Россией о некоем "секретном плане" по прекращению войны в Украине. Издание отмечало, что над планом работают непосредственно Уиткофф и Дмитриев.
