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СМИ сообщили об обысках в администрации президента Южной Кореи

​СМИ сообщили об обысках в администрации президента Южной Кореи

Прокуратура Республики Корея приступила к обыскам в Голубом доме (администрация президента) в связи с возможным сокрытием улик по делу о взяточничестве бывшего вице-мэра города Пусан Ю Чжэ Су.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, в 2017 году Ю Чжэ Су мог брать взятки в особо крупном размере у различных предприятий, пользуясь своим положением главы государственной комиссии по финансовым услугам.

Yonhap отмечает, что целью начавшихся следственных действий является получение улик по делу Ю Чжэ Су, которые могли быть намеренно сокрыты сотрудниками Голубого дома.

Кроме этого, как сообщает агентство, прокуратура расследует факт возможного вмешательства ряда высокопоставленных сотрудников администрации в ход следствия, что, как предполагается, могло привести к его внезапному прекращению.

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