СМИ сообщили о выживших после крушения пассажирского самолета на Кубе

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Местные жители заявили о выживших в результате крушения самолета Boeing-737 на Кубе, которых перевозили на машинах скорой помощи - пишет Ассошиэйтед Пресс. Как передает Report, в частности, три пассажира выжили при крушении самолета на Кубе - пишет кубинская газета "Гранма".

В свою очередь ряд СМИ публиковали видео с пострадавшими в результате крушения самолета на Кубе. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и пожарные.

Напомним, самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion сегодня потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти.

Самолет направлялся в Гайану, на его борту находились 104 пассажира.