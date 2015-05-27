СМИ сообщили о покушении на премьера Ливии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди во вторник совершили покушение на премьер-министра Ливии Абдаллу ат-Тани, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел после того, как ливийский премьер покинул заседание парламента, которое состоялось во вторник в городе Табрук.

"Пули попали в машину премьер-министра, когда вооруженные люди открыли по ней огонь в момент выезда из района, где прошло заседание парламента", - сообщил агентству Франс Пресс представитель ат-Тани.

"Премьер-министр не пострадал, один из его охранников был ранен", - добавил он.