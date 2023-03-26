СМИ: Швейцария отказалась передавать Украине ЗРК "Рапира"

Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Рапира", а не отправлять обратно в Британию.
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Предполагается, что британцы хотели отправить указанные ЗРК в Украину. Эти зенитные ракетные комплексы Швейцария приобрела у Британии в 1980 году.
Военный эксперт Петер Шнайдер признал, что оружие не новое, но и не устаревшее, и могло бы применяться против дронов, вертолетов и истребителей.
Однако Швейцария, как отмечается в публикации, ревностно относится к своему нейтралитету и против того, чтобы ее вовлекали в боевые действия.