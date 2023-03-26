СМИ: Швейцария отказалась передавать Украине ЗРК "Рапира"

Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Рапира", а не отправлять обратно в Британию.

Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Рапира", а не отправлять обратно в Британию.

Как передает Report , об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что британцы хотели отправить указанные ЗРК в Украину. Эти зенитные ракетные комплексы Швейцария приобрела у Британии в 1980 году.

Военный эксперт Петер Шнайдер признал, что оружие не новое, но и не устаревшее, и могло бы применяться против дронов, вертолетов и истребителей.

Однако Швейцария, как отмечается в публикации, ревностно относится к своему нейтралитету и против того, чтобы ее вовлекали в боевые действия.