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СМИ: Швейцария отказалась передавать Украине ЗРК "Рапира"

СМИ: Швейцария отказалась передавать Украине ЗРК "Рапира" Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Рапира", а не отправлять обратно в Британию.
Другие страны
26 марта 2023 г. 06:20
СМИ: Швейцария отказалась передавать Украине ЗРК Рапира

Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Рапира", а не отправлять обратно в Британию.

Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что британцы хотели отправить указанные ЗРК в Украину. Эти зенитные ракетные комплексы Швейцария приобрела у Британии в 1980 году.

Военный эксперт Петер Шнайдер признал, что оружие не новое, но и не устаревшее, и могло бы применяться против дронов, вертолетов и истребителей.

Однако Швейцария, как отмечается в публикации, ревностно относится к своему нейтралитету и против того, чтобы ее вовлекали в боевые действия.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Ukraynaya “Rapira” zenit-raket sistemlərini vermək istəmir

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