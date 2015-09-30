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    СМИ: Россия начала наносить авиаудары по Сирии

    Представитель Пентагона: Россия потребовала от США, чтобы их самолеты избегали воздушного пространства Сирии

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Россия уже начала наносить первые авиаудары в Сирии. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    Как сообщил агентству источник, США располагают данными о начале нанесения авиаударов в Сирии. По данным источника, первые авиаудары российских ВВС могли быть нанесены в окрестностях сирийского города Хомса.

    Также, как заявил сегодня представитель Пентагона, Россия потребовала от США, чтобы их самолеты избегали воздушного пространства Сирии. 

    Башар Асад направил письмо президенту России  Владимиру Путину, в котором запросил у Москвы военную поддержку. Совет федерации РФ разрешил сегодня использование российских войск за рубежом. 

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