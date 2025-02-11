О нас

СМИ: Росавиация продлила запреты на ночные полеты в Израиль

СМИ: Росавиация продлила запреты на ночные полеты в Израиль Росавиация продлила рекомендации по рейсам из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 марта.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 14:08
СМИ: Росавиация продлила запреты на ночные полеты в Израиль

Росавиация продлила рекомендации по рейсам из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 марта.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

По его данным, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 1:00 до 7:00 по московскому времени "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 7:00 до 01:00 по московскому времени (с 8:00 до 02:00 по Баку), авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Отметим, что соответствующие рекомендации по полетам из РФ в Израиль были введены 11 ноября 2024 года, затем они несколько раз продлевались.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Rosaviasiya İsrailə gecə uçuşlarına qoyulan qadağanı uzadıb

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi