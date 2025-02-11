СМИ: Росавиация продлила запреты на ночные полеты в Израиль

Росавиация продлила рекомендации по рейсам из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 марта.

Росавиация продлила рекомендации по рейсам из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 марта.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

По его данным, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 1:00 до 7:00 по московскому времени "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 7:00 до 01:00 по московскому времени (с 8:00 до 02:00 по Баку), авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Отметим, что соответствующие рекомендации по полетам из РФ в Израиль были введены 11 ноября 2024 года, затем они несколько раз продлевались.