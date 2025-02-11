СМИ: При столкновении самолетов в Аризоне погиб минимум один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в аэропорту города Скоттсдейл (США, штат Аризона).
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По его данным, частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно такого же класса.
Информации о том, пострадали ли в результате происшествия другие люди, не приводится.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в X, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены и начато расследование инцидента.