СМИ: При столкновении самолетов в Аризоне погиб минимум один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в аэропорту города Скоттсдейл (США, штат Аризона).

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в аэропорту города Скоттсдейл (США, штат Аризона).

Как передает Report , об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC .

По его данным, частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно такого же класса.

Информации о том, пострадали ли в результате происшествия другие люди, не приводится.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в X, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены и начато расследование инцидента.