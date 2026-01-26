СМИ: Президент Ирака намерен снять свою кандидатуру на второй срок

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид планирует снять свою кандидатуру на второй срок перед выборами в парламенте.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Shafaq со ссылкой на источник.

    По данным источника, Джамал Рашид намерен отказаться от участия в предстоящем голосовании за второй срок. В парламенте Ирака заявили, что заседание, котором должны избрать нового президента, состоится по расписанию - 27 января.

    Ранее в этом месяце Совет представителей (парламент) Ирака объявил, что лишь 15 кандидатов соответствуют юридическим требованиям для участия в выборах. Позже Федеральный Верховный Суд восстановил еще четыре кандидатуры, доведя их общее число до 19.

    Сообщается, что после завершения голосования новый президент официально поручит лидеру коалиции "Состояние закона" сформировать новое правительство.

    KİV: İraq Prezidenti ikinci müddətə namizədliyini geri götürməyi planlaşdırır

