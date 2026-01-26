СМИ: Президент Ирака намерен снять свою кандидатуру на второй срок

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид планирует снять свою кандидатуру на второй срок перед выборами в парламенте.

Как передает Report, об этом сообщает издание Shafaq со ссылкой на источник.

По данным источника, Джамал Рашид намерен отказаться от участия в предстоящем голосовании за второй срок. В парламенте Ирака заявили, что заседание, котором должны избрать нового президента, состоится по расписанию - 27 января.

Ранее в этом месяце Совет представителей (парламент) Ирака объявил, что лишь 15 кандидатов соответствуют юридическим требованиям для участия в выборах. Позже Федеральный Верховный Суд восстановил еще четыре кандидатуры, доведя их общее число до 19.

Сообщается, что после завершения голосования новый президент официально поручит лидеру коалиции "Состояние закона" сформировать новое правительство.