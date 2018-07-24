СМИ: Президент Эквадора обсуждает с Лондоном условия передачи Ассанжа полиции

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Ленин Морено, находящийся с визитом в Великобритании, проводит, как утверждается, с официальными представителями королевства переговоры об условиях передачи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полиции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Британские СМИ пишут, что Эквадор "близок к тому, чтобы выдворить" австралийца из своей дипмиссии в Лондоне.

Однако, по словам замминистра, во время визита Морено "не будет официально касаться этой темы (в беседах - ред.) с представителями правительства Великобритании".

"Любое решение будет принято в соответствии с законодательством Эквадора и международным правом", - добавил он.