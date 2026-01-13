СМИ: Премьер Японии намерена распустить Палату представителей и объявить досрочные выборы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена распустить Палату представителей и объявить досрочные парламентские выборы сразу после начала очередной сессии парламента, которая откроется 23 января.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник, знакомый с переговорами внутри правящей партии.

Агентство отмечает, что хотя Такаити возглавила правительство еще в октябре, она до сих пор публично не подтверждала планы по проведению выборов, несмотря на активные публикации в японских СМИ. По данным СМИ, голосование может состояться уже в феврале. Предыдущие выборы в нижнюю палату прошли в октябре 2024 года.

Проведение досрочных выборов на фоне высокого рейтинга одобрения кабинета может позволить правящей коалиции, состоящей из Либерально-демократической партии и Партии инноваций Японии укрепить свои позиции в Палате представителей, где сейчас у нее лишь нестабильное большинство. Именно эта палата играет ключевую роль в законодательном процессе.