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СМИ: Премьер Франции намерен принять закон о соцрасходах в обход голосования

СМИ: Премьер Франции намерен принять закон о соцрасходах в обход голосования Премьер-министр Франции Мишель Барнье намерен принять законопроект о социальных расходах в рамках бюджета на 2025 год в обход голосования в парламенте, что может привести к роспуску правительства.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 18:32
СМИ: Премьер Франции намерен принять закон о соцрасходах в обход голосования

Премьер-министр Франции Мишель Барнье намерен принять законопроект о социальных расходах в рамках бюджета на 2025 год в обход голосования в парламенте, что может привести к роспуску правительства.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источники.

Согласно информации, вокруг данного раздела будущего бюджета разгорелись ожесточенные дебаты еще до его официального обсуждения в парламенте. В частности правая партия "Национальное объединение" требовала, чтобы Барнье убрал из законопроекта положения о снижении страховых выплат при покупке лекарств и об отказе от индексации пенсий. Отмечается, что после переговоров с лидерами политических групп глава правительства согласился пойти на уступки по первому пункту, однако от второго пункта он отказываться не намерен.

Чтобы принять этот законопроект без голосования, Барнье должен прибегнуть к статье 49.3 Конституции Франции, которая позволяет главе правительства принимать те или иные законы под свою ответственность. Однако в случае использования этой нормы Национальное собрание вправе объявить правительству вотум недоверия в течение 24 часов, говорится в сообщении.

Напомним, что левая партия "Неподчинившаяся Франция" уже объявила о намерении вынести вопрос о доверии правительству на голосование, а крупнейшая правая оппозиционная фракция "Национальное объединение" заявила о готовности поддержать эту инициативу. В случае объединения усилий левой и правой оппозиции им может хватить голосов для того, чтобы отправить кабинет Барнье в отставку.

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