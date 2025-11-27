СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга
- 27 ноября, 2025
- 08:14
Пожар в жилом комплексе в районе Тай По на новых территориях Гонконга, унесший жизни не менее 44 человек, стал самым смертоносным пожаром в жилом здании за всю историю города.
Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, до этого самым большим по числу жертв пожаром в мегаполисе было возгорание в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. Тогда причиной пожара стали сварочные работы, проводившиеся с нарушением техники безопасности.
