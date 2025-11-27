Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 08:14
    СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

    Пожар в жилом комплексе в районе Тай По на новых территориях Гонконга, унесший жизни не менее 44 человек, стал самым смертоносным пожаром в жилом здании за всю историю города.

    Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    По данным газеты, до этого самым большим по числу жертв пожаром в мегаполисе было возгорание в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. Тогда причиной пожара стали сварочные работы, проводившиеся с нарушением техники безопасности.

    Гонконг пожар погибшие
    Tay Poda yanğın Hon Konq tarixində ən ölümcül olub

    Последние новости

    08:57

    В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

    Другие страны
    08:49

    Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

    Другие страны
    08:37

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:30

    Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие страны
    08:14

    СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

    Другие страны
    07:41

    Жительница Хоровлу: Я бы хотела, чтобы мой брат-шехид вернулся в наше село вместе с нами

    Внутренняя политика
    07:25

    Глава Пентагона опроверг информацию о гибели нацгвардейцев США

    Другие страны
    06:56
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:46

    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Другие страны
    Лента новостей