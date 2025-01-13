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СМИ: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков

СМИ: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков Бушующий пожар в Палисейдс (округ Лос-Анджелес), мог возникнуть из-за повторного возгорания, первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.
Другие страны
13 января 2025 г. 10:55
СМИ: Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков

Бушующий пожар в Палисейдс (округ Лос-Анджелес), мог возникнуть из-за повторного возгорания, первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Как передает Report, об этом пишет газета Washigton Post.

"Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде", - говорится в публикации со ссылкой на проведенный изданием анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями.

Пожар, возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа, а после его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес заявила, что примет меры для предотвращения повторного возгорания.

Отмечается, что из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным зачастую сложно проследить, не возобновился ли потушенный пожар.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. Общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены.

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Версия на английском языке Media: Palisades Fire likely started near remnants of blaze believed to have been sparked by NYE fireworks

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