​СМИ: Порошенко отправил Саакашвили в отставку

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом пишет украинское издание Odessit.ua со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что указ об увольнении подписан президентом с "открытой датой".

При этом отмечается, что Порошенко еще не определился с преемником.

Ранее СМИ уже сообщали, что губернатора Одесской области Михаила Саакашвили могут уволить с должности к началу марта.