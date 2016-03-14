 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​СМИ: Порошенко отправил Саакашвили в отставку

    Отмечается, что президент еще не определился с преемником

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Михаила Саакашвили.

    Как передает Report, об этом пишет украинское издание Odessit.ua со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении говорится, что указ об увольнении подписан президентом с "открытой датой".

    При этом отмечается, что Порошенко еще не определился с преемником.

    Ранее СМИ уже сообщали, что губернатора Одесской области Михаила Саакашвили могут уволить с должности к началу марта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi