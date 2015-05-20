СМИ: Племянник Саддама Хусейна убит в боях

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Племянник бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна Ибрагим Сабави погиб в районе города Байджи на севере Ирака, где продолжаются бои. Как отмечает Report, об этом сообщает BBC.

Согласно информации, Ибрагим Сабави был старшим сыном брата Саддама Хасана Сабави и вступил в ряды боевиков "Исламского государства".

Он обвинялся в организации нападения на военную базу в Тикрите в июне прошлого года, когда бойцы ИГ убили около 1600 кадетов летного училища.

Отец погибшего Хасан Сабави после падения режима Саддама Хусейна был захвачен американскими войсками и умер от рака в 2013 году.