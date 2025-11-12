Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    СМИ: Переименование Минобороны может обойтись США в $2 млрд

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 22:18
    Решение президента США Дональда Трампа и его администрации о переименовании Министерства обороны в Министерство войны (Department of War) может обойтись американским властям в порядка $2 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    Данный шаг, для утверждения которого необходимо одобрение Конгресса США, потребует замены тысяч табличек, знаков и бланков, а также других предметов, на которых указывается название американского оборонного ведомства. Отмечается, что только на замену бланков и вывесок может уйти порядка $1 млрд.

    В Пентагоне вместе с тем указали, что уже проводят работы по смене названия и добавили, что окончательная стоимость переименования пока не подсчитана. "Окончательная смета пока не определена. Как подтверждение нашего гордого наследия, эта смена названия имеет важное значение, так как отражает основную миссию министерства: победу в войнах. Это всегда было нашей миссией и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне", - заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

    В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, заявив, что это более подходящее название с учетом мировой обстановки.

