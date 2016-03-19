​СМИ: Пентагон потратил 500 млн. долларов США на подготовку оппозиционных сил в Сирии

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны США закрыло прошлогоднюю программу по поддержке и тренировке оппозиционных сирийских сил, которая стоила Пентагону 500 млн. долларов и не принесла ожидаемых результатов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Foreign Policy, программа началась весной 2015 года и предусматривала обучение пяти тысяч повстанцев к концу года, однако из-за дезертирства и нападений со стороны других военизированных групп, была обучена и сражалась против группировки "Исламское государство" только горстка бойцов. "Мы говорим о четырех или пяти (бойцах)", - сказал генерал армии США Ллойд Остин, выступая в четверг на слушании в комитете по вооруженным силам сената США.

"Программа оказалась намного меньше, чем ожидалось", — подтвердила представитель ведомства Кристин Уормут, отметив, что всего проходили подготовку от 100 до 120 человек.