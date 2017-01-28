СМИ: Падение фунта образовало "брешь" в оборонном бюджете Великобритании

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Дыра в размере 5,8 млрд фунтов (7,3 млрд долларов США) образовалась в оборонном бюджете Великобритании в связи с падением курса национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times, которая опубликовала выдержки из анализа Государственного ревизионного управления.

"В целях дальнейшего обеспечения реализации плана Министерство обороны должно будет изыскать 5,8 млрд фунтов, сэкономленных на существующих проектах в течение следующих 10 лет", - говорится в отчете британского ревизионного управления.

Согласно десятилетнему плану модернизации британской армии, который предусматривает расходы в общей сложности в размере 82 млрд фунтов (103 млрд долларов США), правительство Соединенного Королевства намеренно потратить более 20 млрд фунтов (25,1 млрд долларов США), которые будут выплачены иностранным производителям вооружений в долларах и евро.

"На данный момент планирование (закупок вооружений - ред.) осуществляется на основе курсов валют, зафиксированных до того, как стал известен результат референдума о выходе из Евросоюза. Последние курсовые колебания грозят серьезным образом сказаться на выполнении плана", - подчеркивается в сообщении государственного института.

Бюджет Великобритании в сфере обороны является вторым по величине в НАТО, крупнейшим в Евросоюзе и пятым в мире.