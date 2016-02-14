СМИ: один человек убит, трое ранены во время драки между мигрантами в Швеции

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, несколько ранены в результате драки в пункте размещения беженцев в местечке Юсне области Хельсингланд в центральной Швеции. Об этом сообщила газета Expressen, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Драка произошла в доме, где Миграционное управление страны снимает несколько квартир для переселенцев. "В результате инцидента один человек скончался, трое доставлены в больницу. По нашим сведениям, ранения не представляют опасности для жизни", - отметил представитель местной полиции Кристер Нордстрём. Стражи порядка также задержали одного подозреваемого.

По сведениям главы отделения Миграционного управления в регионе Ларса Уландера, ссора возникла между мигрантами разных национальностей.