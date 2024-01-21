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СМИ: Обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам

СМИ: Обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам Тела, которые были обнаружены у побережья провинции Анталья на этой неделе, могут принадлежать нелегальным мигрантам.
Другие страны
21 января 2024 г. 17:02
СМИ: Обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам

Тела, которые были обнаружены у побережья провинции Анталья на этой неделе, могут принадлежать нелегальным мигрантам.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Всего за последние пять дней возле пляжей Антальи в районах Аланьи и Манавгата из воды вытащили шесть тел мужчин и женщин. По предварительным оценкам, они пробыли в воде долгое время.

Судмедэксперты еще не установили личности погибших. Есть предположение, что одно из тел может принадлежать 18-летней гражданке Турции, пропавшей в Анталье около двух недель назад. Для установления ее личности взяты образцы ДНК у ее возможных родственников.

Между тем, не исключается, что погибшие - это нелегальные мигранты, и их тела прибило к побережью Антальи течением.

Расположенное западнее Антальи Эгейское море остается зоной активной нелегальной миграции в Европу. Береговая охрана Турции в этом регионе регулярно перехватывает лодки с нелегалами или спасает людей после затопления их плавсредств.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Antalya sahillərində tapılan cəsədlər miqrantlara aid ola bilər

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