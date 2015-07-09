ЛУКОЙЛ отвергает обвинения в отношении дочерней компании - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ ЛУКОЙЛ категорически отвергает обвинения, выдвинутые прокуратурой при апелляционной палате города Плоешти (Румыния), в отношении дочерней компании Petrotel-LUKOIL в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

Компания намерена обжаловать постановление прокуратуры в установленном порядке и рассчитывает на объективное расследование дела.

***17:51

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в румынском городе Плоешти продолжает работу, имущество пока не арестовано.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в руководстве Petrotel Lukoil (румынская "дочка" ЛУКОЙЛа).

Отметим, что прокуроры румынского города Плоешти наложили арест на активы дочерней компании ЛУКОЙЛа на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках расследования дела об отмывании денежных средств и ухода от налогов.

В октябре прошлого года прокуроры, полиция и таможенные инспекторы провели ряд рейдов в офисах компании в рамках расследования по обвинению руководства и сотрудников компании в отмывании денег и неуплате налогов, что принесло ущерб в размере порядка 250 миллионов долларов. Тогда работа НПЗ в Румынии была приостановлена.

Представители компании ЛУКОЙЛ пока не прокомментировали данную ситуацию.