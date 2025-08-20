О нас

СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева

СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева Несколько начальников Генштабов армий стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без телеконференции.
Другие страны
20 августа 2025 г. 23:09
СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева

Несколько начальников Генштабов армий стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без телеконференции.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"Около полудюжины начальников Генштабов стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине", - подчеркнул он.

По словам источника, крайнего срока для принятия решений не существует, так как предложения о гарантиях безопасности должны формулировать лидеры государств-членов НАТО, а не военные.

Ранее 20 августа состоялась телеконференция министров обороны и глав Генштабов стран НАТО, в рамках которой стороны подтвердили поддержку Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: NATO ölkələrinin Baş Qərargah rəisləri Kiyev üçün təminatları müzakirə edir

Другие новости из категории

МУС раскритиковал новые санкции США
МУС раскритиковал новые санкции США
21 августа 2025 г. 00:22
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
20 августа 2025 г. 23:55
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
20 августа 2025 г. 23:37
Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет
Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет
20 августа 2025 г. 23:27
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
20 августа 2025 г. 22:50
Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО
Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО
20 августа 2025 г. 22:41
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
20 августа 2025 г. 22:33
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
20 августа 2025 г. 22:12
Израиль начал наступление на город Газа
Израиль начал наступление на город Газа
20 августа 2025 г. 21:27
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
20 августа 2025 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi