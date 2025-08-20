СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева

Несколько начальников Генштабов армий стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без телеконференции.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"Около полудюжины начальников Генштабов стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине", - подчеркнул он.

По словам источника, крайнего срока для принятия решений не существует, так как предложения о гарантиях безопасности должны формулировать лидеры государств-членов НАТО, а не военные.

Ранее 20 августа состоялась телеконференция министров обороны и глав Генштабов стран НАТО, в рамках которой стороны подтвердили поддержку Украины.