 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Несколько отрядов оппозиционной "Сирийской свободной армии" отказались от перемирия

    Согласно достигнутым договоренностям, режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу 27 февраля

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Несколько формирований, входящих в состав так называемой Сирийской свободной армии (ССА), которая ведет вооруженную борьбу против правительственных войск, заявили об отказе принимать режим прекращения огня между сторонами конфликта в Сирии. 

    Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал "Аль-Маядин".

    По его сведениям, "несколько бригад ССА заявили о своем отказе от перемирия, которое исключает организацию "Джебхат ан-нусра".

    Согласно достигнутым договоренностям, режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу 27 февраля. По условиям перемирия, из него исключены террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-нусра".

    С предложением о прекращении огня уже принципиально согласились власти в Дамаске и основная группа сирийской оппозиции, выступающая под патронажем Саудовской Аравии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi