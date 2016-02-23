СМИ: Несколько отрядов оппозиционной "Сирийской свободной армии" отказались от перемирия

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Несколько формирований, входящих в состав так называемой Сирийской свободной армии (ССА), которая ведет вооруженную борьбу против правительственных войск, заявили об отказе принимать режим прекращения огня между сторонами конфликта в Сирии.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его сведениям, "несколько бригад ССА заявили о своем отказе от перемирия, которое исключает организацию "Джебхат ан-нусра".

Согласно достигнутым договоренностям, режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу 27 февраля. По условиям перемирия, из него исключены террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-нусра".

С предложением о прекращении огня уже принципиально согласились власти в Дамаске и основная группа сирийской оппозиции, выступающая под патронажем Саудовской Аравии.