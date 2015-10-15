​СМИ: Немецкая разведка следила за посольствами стран Европы

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Разведывательная служба Германии (BND) вела слежку за европейскими и американскими организациями в период до 2013 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Spiegel, BND шпионила за посольствами и другими органами ряда европейских стран, а также "другими целями" во Франции и США, которые не соответствовали профилю работы немецкой разведки.

Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Бундестаге в свою очередь сообщает, что в центре внимания BND был сбор информации о кризисных точках, в том числе об Афганистане. Эта практика прекратилась летом 2013 года по инициативе Рональда Пофаллы, занимавшего в тот период пост руководителя ведомства федерального канцлера.

Газета утверждает, что данная информация была предоставлена в среду в ходе заседания Бундестага при участии контрольного органа парламента (PKGr) и комитета по расследованию дела в отношении Агентства национальной безопасности (АНБ) США в присутствии руководителя БНД Герхарда Шиндлера.

Как пишет газета, "ясно, что в любом случае о происходящем знали в ведомстве канцлера, но умалчивали об этом".