Не менее 16 человек погибли при авиаударе НАТО в Афганистане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Беспилотники НАТО нанесли авиаудар в районе Хаска Мина афганской провинции Нангархар, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Report со ссылкой на Tolo New.

По словам источника, жертвами бомбардировки стали женщины и дети.



При этом представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, отметив, что нет никаких сведений о том, были ли они гражданскими или нет.



В июле в результате авиаудара США, проведение которого было согласовано Пентагоном, погибли 16 сотрудников полиции Афганистана.