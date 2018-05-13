СМИ назвали напавшего на прохожих в Париже выходцем из Чечни

Баку. 13 май. REPORT.AZ/ Напавший вечером в субботу на прохожих в центре Парижа — выходец из Чечни в возрасте около 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего во втором округе Парижа. <…> По информации Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — сообщает радиостанция.

Отмечается, что молодой человек не имел при себе никаких документов, "но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы, где также расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек от полученных ранений скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.