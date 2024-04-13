СМИ: На борту захваченного в Ормузском проливе судна находятся 17 граждан Индии

17 граждан Индии входят в состав экипажа, находящегося на борту контейнеровоза MSC Aries, которое было захвачено иранскими военными в Ормузском проливе.

17 граждан Индии входят в состав экипажа, находящегося на борту контейнеровоза MSC Aries, которое было захвачено иранскими военными в Ормузском проливе.

Как передает Report , об этом сообщает индийский информационный портал Times Now со ссылкой на источники в правительстве Индии.

"Мы знаем, что грузовое судно MSC Aries было взято под контроль Ираном. Нам стало известно, что на борту находятся 17 граждан Индии", - сообщил источник.

"Мы находимся в контакте с иранскими властями по дипломатическим каналам как в Тегеране, так и в Дели, чтобы обеспечить безопасность, благополучие и скорейшее освобождение граждан Индии", - добавил он.