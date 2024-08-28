СМИ: Представители МВФ направятся в Украину в начале сентября

Представители Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре посетят Украину, чтобы принять решение о выделении Киеву помощи на сумму 1,1 млрд долларов.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре посетят Украину, чтобы принять решение о выделении Киеву помощи на сумму 1,1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, визит делегации начнется 4 сентября и продлится около недели. За это время специалисты фонда проведут анализ бюджетного прогноза страны и примут решение о выделении Киеву следующего транша на сумму 1,1 млрд долларов из программы помощи в 15,6 млрд долларов, отмечает агентство.

29 августа сотрудники МВФ, которые работают в Украине, примут участие в неформальной встрече с руководством фонда и проинформируют о нынешней финансовой ситуации, говорится в сообщении.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу в размере 15,6 млрд долларов. Для получения финансирования Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Средства от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии исполнения этих условий. Предыдущий транш в размере 2,2 млрд долларов Украина получила в начале июля по итогам четвертого пересмотра.