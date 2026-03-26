СМИ: Министр энергетики Ставропольского края РФ задержан по подозрению в превышении полномочий
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 11:30
Министр энергетики Ставропольского края РФ Иван Ковалев задержан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.
По данным источников телеканала, Ковалев был задержан ночью 25 марта.
"Его подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело", - отметил источник.
Иван Ковалев занимал пост министра энергетики края с 2021 года.
12:08
Рахмон и Мирзиёев проведут I заседание Высшего межгосударственного советаВ регионе
12:06
КСИР: Иран в рамках 82-ой волны операции "Садек 4" атаковал базы США в регионеДругие страны
12:04
Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%Бизнес
11:57
Армения до 2029 года получит 143 млн евро от ЕСВ регионе
11:51
Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш с национальным праздникомВнешняя политика
11:44
Уралоглу: Танкер в Черном море атакован безэкипажным катером - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:35
Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникамВнешняя политика
11:30
СМИ: Министр энергетики Ставропольского края РФ задержан по подозрению в превышении полномочийДругие страны
11:25
Фото