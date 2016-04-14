СМИ: Microsoft подала в суд на власти США

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Корпорация Microsoft подала в суд на власти США с требованием предоставить ей право уведомлять клиентов в случае получения доступа к их электронной почте.

Как передаент Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтерс.

Корпорация заявляет, что власти нарушают Конституцию США, не разрешая ей уведомлять клиентов о судебных запросах на перлюстрацию их электронной почты. Адвокаты Microsoft заявляют, что подобная практика нарушает Четвертую поправку к Конституции США, которая запрещает скрытный обыск.