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    СМИ: Массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в западной части Мосула

    В братской могиле захоронены останки 60 иракцев

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых структур Ирака обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористической группировки "Исламское государство" в западной части иракского города Мосул. 

    Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Al Sumaria.

    По его информации, в братской могиле захоронены останки 60 иракцев. Большинство - женщины и пожилые люди. Тела жертв направлены в больницу в районе Вади-Хаджар для опознания родственниками. Полиция начала расследование.

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