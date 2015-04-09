СМИ: ливийская армия ведет бои с исламистами на подступах к столице

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Правительственные войска ведут ожесточенные бои на подступах к Триполи с отрядами контролирующего ливийскую столицу происламистского альянса "Рассвет Ливии". Как сообщил телеканал Sky News Arabia, стычки вспыхнули всего в 17 км к югу от главного города страны в районе моста аз-Захраа.

Боестолкновения не стихают южнее Триполи с середины марта, когда подконтрольные властям на востоке войска начали масштабное наступление на позиции исламистов. Армейским частям, поддержку которым оказывают добровольцы, была поставлена задача выбить "Рассвет" из населенных пунктов в столичном регионе, чтобы затем начать решающий штурм города. В стычках, в которых уже погибли десятки человек, с обеих сторон неоднократно применилась боевая авиация и тяжелая артиллерия.

За это время ВС вернули себе контроль над рядом городов, в том числе стратегически важным плацдармом на подступах к столице Эль-Азизией. В течение последних нескольких дней правительственная группировка значительно упрочила свои позиции, заставив исламистов отступить, передает Report со ссылкой на ТАСС.