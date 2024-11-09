СМИ: Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе

Катар намерен прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа.
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По его данным, власти страны проинформировали Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от добросовестных переговоров о достижении соглашения, они не могут играть роль посредника.
В конце октября сообщалось, что в Катаре впервые за более чем два месяца начались переговоры на высоком уровне о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В них принимали участие представители США, Израиля и Катара.