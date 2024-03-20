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СМИ: Канада и Япония могут присоединиться к альянсу AUKUS

СМИ: Канада и Япония могут присоединиться к альянсу AUKUS Канада и Япония в конце 2024 - начале 2025 года могут частично присоединиться к альянсу AUKUS - военному партнерству Австралии, Великобритании и США.
Другие страны
20 марта 2024 г. 10:59
СМИ: Канада и Япония могут присоединиться к альянсу AUKUS

Канада и Япония в конце 2024 - начале 2025 года могут частично присоединиться к альянсу AUKUS - военному партнерству Австралии, Великобритании и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Как указал один из собеседников издания, речь идет о соглашении, которое позволит этим странам развивать всестороннее сотрудничество с участниками альянса в области военных технологий, включая использование искусственного интеллекта, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии.

Подобные шаги, отмечает издание, делаются на фоне опасений, что США могут выйти из AUKUS в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

"Мы будем искать возможности для привлечения других союзников и близких партнеров", - указал неназванный представитель администрации президента США Джо Байдена.

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