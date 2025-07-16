СМИ: Израиль возобновил удары по югу Сирии

Израильская авиация нанесла новые удары по южным районам Сирии.

Израильская авиация нанесла новые удары по южным районам Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По ее данным, на этот раз обстрелам подверглась провинция Дераа, граничащая с Эс-Сувейдой, где с 13 июля происходят вооруженные столкновения. О пострадавших в результате авиаударов и о причиненном ими ущербе пока неизвестно.

На этом фоне Управление гражданской авиации Сирии приняло решение временно закрыть один из своих воздушных коридоров, соединявший между собой Дамаск и Басру.

Напомним, что столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов вспыхнули в провинции Эс-Сувейда 13 июля. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции.