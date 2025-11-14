Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 13:42
    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре было отказано в визите в Израиль по политическим причинам.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dagens Næringsliv со ссылкой на источники с израильской стороны и в норвежском правительственном аппарате.

    Отказ поступил в октябре, когда планировался визит.

    "На запрос в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху поступил ответ, что сейчас нет времени для организации такого визита. Это было обоснованием", – рассказали в норвежском правительстве.

    В правительстве считают, что визит был отклонен из-за участия Норвегии в Международном уголовном суде, признания Палестины. Среди причин также отзыв Нефтяным фондом инвестиций в израильские компании.

    Израиль Норвегия визит Йонас Гар Стёре Биньямин Нетаньяху
    İsrail Norveç Baş nazirinin səfərinə icazə verməyib

    Последние новости

    14:11

    Президенты Франции и Украины проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    14:10

    Таджикистан назначил нового посла в США

    В регионе
    14:08

    Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против лидеров наркосетей

    В регионе
    13:57

    Азербайджан существенно увеличил импорт лимонов и лаймов из двух стран

    Бизнес
    13:48

    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

    Внутренняя политика
    13:42

    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Другие страны
    13:37

    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

    Другие страны
    13:34
    Фото

    Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:33

    Правительство Армении одобрило ратификацию торгового соглашения ЕАЭС-ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей