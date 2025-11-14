СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре было отказано в визите в Израиль по политическим причинам.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dagens Næringsliv со ссылкой на источники с израильской стороны и в норвежском правительственном аппарате.

Отказ поступил в октябре, когда планировался визит.

"На запрос в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху поступил ответ, что сейчас нет времени для организации такого визита. Это было обоснованием", – рассказали в норвежском правительстве.

В правительстве считают, что визит был отклонен из-за участия Норвегии в Международном уголовном суде, признания Палестины. Среди причин также отзыв Нефтяным фондом инвестиций в израильские компании.