İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İsrail Norveç Baş nazirinin səfərinə icazə verməyib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 13:59
    İsrail Norveç Baş nazirinin səfərinə icazə verməyib

    Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störenin İsrailə səfərinə icazə verilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dagens Naeringsliv" nəşri mənbələrə istinadən bildirir.

    Siyasi səbəblərdən qaynaqlanan rədd cavabı səfərin planlaşdırıldığı oktyabr ayında verilib.

    Norveç hökumətində hesab edirlər ki, səfər Oslonun Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində iştirakı, Fələstini tanıması səbəbindən rədd edilib. Səbəblər arasında Neft Fondunun İsrail şirkətlərinə investisiyaları geri çəkməsi də var.

    Norveç İsrail səfər
    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Son xəbərlər

    14:09

    Azərbaycan Xorvatiya ilə vergidə yeni təşəbbüslər reallaşdırmağı müzakirə edib

    Biznes
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xanyurdu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:04

    Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram

    Daxili siyasət
    14:02

    "Formula 1" komandasının bazası naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıb

    Formula 1
    14:01
    Foto

    Xankəndidə türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    14:00
    Foto

    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkilib

    Ekologiya
    13:59

    İsrail Norveç Baş nazirinin səfərinə icazə verməyib

    Digər ölkələr
    13:58

    İsrail daha 15 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb

    Digər ölkələr
    13:55
    Foto

    Mürsəl İbrahimov vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti