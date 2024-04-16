СМИ: Израиль намерен послать "болезненный сигнал" Ирану в ответ на атаку

Израиль не хочет ограничиваться поверхностным ответным ударом в ответ на недавнюю массированную атаку со стороны Ирана.

Израиль не хочет ограничиваться поверхностным ответным ударом в ответ на недавнюю массированную атаку со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

"Намерение заключается в том, чтобы послать болезненный сигнал Ирану. Это не может быть нечто поверхностное", - приводит издание слова собеседника. Он также добавил, что ответ еврейского государства должен приближаться по масштабу к атаке Тегерана.

Как замечает Financial Times, военный кабинет Израиля соберется 16 апреля на третье подряд заседание, на котором будет обсуждаться возможный военный ответ на действия Ирана.