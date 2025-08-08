СМИ: Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном из-за Палестины

Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину.

Как передает Report, об этом пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассматривает этот ответ как один из вариантов, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.

"Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Нетаньяху и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", - заявил изданию источник.